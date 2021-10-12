Леонід Волков – найближчий соратник і довірена особа російського опозиціонера Олексія Навального. Нещодавно він отримав у Німеччині премію M100 Media Award, якою вирішили нагородити ліквідований путінською владою "Фонд боротьби з корупцією" та самого Навального.

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Під час вручення Волков розповів про те, як російська влада бореться із правдою та як змінилося ставлення громадян Росії до корупції.

M100 Media Award Премія була заснована у 2005 році. Рішення про нагороду ухвалювала консультативна рада M100 Sanssouci Colloquium – щорічної медіаконференції, яка проходить у місті Потсдам.

Лауреатами свого часу ставали архітектор Норман Фостер, засновник організації "Лікарі без кордонів" Бернар Кушнер, український спортсмен і політик Віталій Кличко, редактор журналу Charlie Hebdo Жерар Б’яр та інші. Премія була заснована у 2005 році. Рішення про нагороду ухвалювала консультативна рада M100 Sanssouci Colloquium – щорічної медіаконференції, яка проходить у місті Потсдам.Лауреатами свого часу ставали архітектор Норман Фостер, засновник організації "Лікарі без кордонів" Бернар Кушнер, український спортсмен і політик Віталій Кличко, редактор журналу Charlie Hebdo Жерар Б’яр та інші. На врученні у 2021 році Волков іронічно нагадав, що Росія вже "відзначила" Навального та його команду, називаючи "іноземними агентами", "екстремістами", "злочинцями".

Друзі Путіна та гроші

Поки ці люди, друзі Путіна, зможуть використовувати вкрадені гроші, щоб купувати вілли на Лазурному березі, мати свої яхти у Бремені, відправляти своїх дітей до найкращих приватних шкіл Великої Британії – вони не зупиняться. Їхні гроші, залиті кров'ю і "новачком", тут, навколо нас,

– емоційно сказав соратник Навального.

За його словами, найстрашніше, що влада купує вплив, а також засоби масової інформації. При цьому Волков сказав, що не просить допомоги у Європи.

"Ми просимо Європу допомогти собі. Брудні гроші з Росії та країн однаково псують основи політичної системи вільного суспільства. Це просто стає небезпечним. Необхідно зробити корупцію в Росії менш прийнятною – і стати прикладом для наслідування для тих, хто в Росії бореться за зміни та за краще майбутнє", – зауважив він.

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Як ФБК змінив Росію

"Коли ми заснували Фонд ще у 2011 році, лише близько 15% російських виборців вважали корупцію головною політичною проблемою. Тепер, через десять років, ця цифра перевищує 60%, справді тектонічна зміна для всього російського суспільства", – згадав він.

За його словами, ці зміни вимагали терпіння, часу і наполегливості. "Люди часто запитували: "навіщо ще одне розслідування? Черговий палац, розкішна яхта чи приватний літак іншого скромного заступника міністра? Ми й так знаємо, що всі вони корумповані!". Але ми продовжили свою роботу", – сказав Волков.

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За його словами, у Путіна та представників просто не було іншого вибору, як сфальсифікувати вибори.

Для них немає іншого вибору, окрім як знищити незалежні суди, оскільки вони просто не можуть дозволити собі оскарження в суді. Для них немає іншого вибору, окрім як подолати протести – оскільки в іншому випадку вони втратять здатність красти більше грошей. І їм нічого не залишається, як стерти свободу преси та свободу слова, оскільки вони просто не можуть дозволити розслідувати корупцію,

– пояснив активіст.

Одна із найяскравіших тез була спрямована на пояснення важливості боротьби із корупцією, що є насправді "питанням прав людини". "Боротьбу за права людини слід починати як боротьбу з корупцією – це довів Олексій Навальний", – нагадав Волков.