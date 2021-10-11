Про це в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зазначив, що така стаття Медвєдєва почалася з так званого антиукраїнського триптиха.
Зверніть увагу "Неосвічені люди, які безперервно брешуть": Медведєв вважає перемовини з Україною безглуздими
"Сказ та безсилля – цими словами характеризував би (статтю Медведєва – 24 канал)", – зазначив Андрій Піонтковський.
Піонтковський: Лист Медведєва – зображення провалу
Кремлю, за словами публіциста, допомагали затягнути Україну на гачок мінських домовленостей. Зокрема, мовиться про наслідки перемовин Росії з Німеччиною, Францією та Сполученими Штатами Америки щодо ситуації на Донбасі.
Російському режиму здавалося, що "Україні – нікуди не подітися", сказав Піонтковський. Проте все змінилося, зокрема, після візиту Володимира Зеленського в США. Українська дипломатія показала свою суб'єктність.
Лист Медведєва – це зображення інших подій в Кремлі – провалу плану "ОРДЛОлізації" України (змушення до перемовин з бойовиками – 24 канал). Звідси цей сказ та безсилля, яке є у кожному рядку цієї статті,
– зазначив публіцист.
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Стаття Медведєва: коротко
- Дмитро Медведєв написав статтю, яку 11 жовтня опублікувало одне з російських видань. Заступник голови Ради безпеки Росії висловив різкі тези проти України.
- Зокрема, Медведєв вважає безглуздими контакти з українським керівництвом. Йому видається, мовляв, при владі в Україні – "неосвічені люди, які постійно брешуть та відступають від прийнятих рішень".
- Також Медведєв у своїй статті написав, що вважає шкідливими контакти з чинним керівництвом України. Представник Кремля запропонував дочекатися появи в Україні "притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією".