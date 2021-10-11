Такі тези щодо України заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв висловив у статті для видання.
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Заяви Медведєва про "безглуздість" перемовин Росії з Україною
Медведєв вважає шкідливими контакти з чинним керівництвом України.
Безглуздість відносин з нинішніми керівниками України полягає ще й у тому, що на чолі цієї країни стоять неосвічені та необов'язкові люди,
– написав він.
Політику здається, що українська влада "постійно змінює позицію на догоду своїм заокеанським господарям і політичній кон'юнктурі".
Представник країни-агресора додав, що у політиці можливі компроміси, іноді деякі відступи від сформованої лінії, однак не в такій мірі, коли узгоджений підхід змінюється на діаметрально протилежний.
"А нам і нашим партнерам безперервно брешуть і відступають ухвалених рішень", – побідкався Медведєв. Мовляв, "до таких партнерів у міжнародних відносинах, які змагаються в постійній брехні, немає і не може бути довіри". Тому, підсумував політик, "перемовини з Україною безглузді".
"Пропозиція" Медведєва, як догодити Москві
Медведєв запропонував дочекатися появи в Україні "притомного керівництва, яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, не на організацію дебільних Кримських платформ, створених для обдурення населення країни та підкачування своїх м'язів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин з Росією".
Тільки з таким керівництвом України й варто мати справу,
– наголосив він.
На завершення представник держави-агресорки зазначив, що Росія начебто терпляча країна, тому й чекатиме на це.