Черговий фейк поширювало видання РИА Новости. Їх матеріал мав назву "Німці визнали Україну державою, що не відбулася".
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Російські пропагандисти стверджували, що саме так у Німеччині відреагували на пропозицію створити військову місію Євросоюзу в Україні для підготовки українських військових.
Однак згодом з'ясувалося, що словом "німці" росіяни назвали людину, що підписалася як "Макс С.". Саме він і залишив несхвальний коментар про Україну під статтею на сайті газети Die Welt.
Україна не є союзною державою. Це конфлікт, від якого ми повинні триматися якомога далі. По суті, Україна – не відбулася, що сусідить з ЄС. Ні більше, ні менше,
– написав користувач.
Тож, якби заголовок замітки РИА Новости відповідав її змісту, він би мав такий вигляд: "Відвідувач сайту німецької газети, що приховує своє прізвище, назвав Україну державою, що не відбулася".
Що цьому передувало
Напередодні німецьке видання Welt повідомило, що ЄС може створити в Україні військову навчальну місію. Принаймні, там розглядають таку можливість. Причиною називають значне загострення військової агресії на Донбасі.