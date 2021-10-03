Про це повідомило німецьке видання Welt. У розпорядженні журналістів начебто є документи Європейської служби зовнішніх зв'язків.
Нещодавно В Україні завершились військові навчання Rapid Trident – 2021
Навчальна місія може називатись "Військова консультативна та навчальна місія ЄС в Україні". Таким чином, пишуть ЗМІ, Брюссель може висловити солідарність з Україною щодо ситуації на Донбасі.
На створенні військової місії в Україні наполягають такі країни:
- Литва,
- Латвія,
- Естонія,
- Польща,
- Румунія
- Словаччина.
Також ця позиція знайшла підтримку у Швеції та Фінляндії.
Брюссель може розширити консультативну місію ЄС
Військова місія – не єдиний варіант, який Євросоюз може реалізовувати в Україні. Зокрема, можуть розширити консультативну місію ЄС щодо реформи сектора громадянської безпеки України. Вона існує з 2014 року.
Варто прочитати Українська Паперова Армія: головнокомандувач ЗСУ скасував "армійський маразм"