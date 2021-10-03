Об этом сообщило немецкое издание Welt. В распоряжении журналистов якобы есть документы Европейской службы внешних связей.
Недавно В Украине завершились военные учения Rapid Trident – 2021
Учебная миссия может называться "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине". Таким образом, пишут СМИ, Брюссель может выразить солидарность с Украиной по ситуации на Донбассе.
На создании военной миссии в Украине настаивают такие страны:
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Польша,
- Румыния
- Словакия.
Также эта позиция нашла поддержку в Швеции и Финляндии.
Брюссель может расширить консультативную миссию ЕС
Военная миссия – не единственный вариант, который Евросоюз может реализовывать в Украине. В частности, могут расширить консультативную миссию ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Она существует с 2014 года.
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