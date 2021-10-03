Об этом сообщило немецкое издание Welt. В распоряжении журналистов якобы есть документы Европейской службы внешних связей.

Недавно В Украине завершились военные учения Rapid Trident – 2021

Учебная миссия может называться "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине". Таким образом, пишут СМИ, Брюссель может выразить солидарность с Украиной по ситуации на Донбассе.

На создании военной миссии в Украине настаивают такие страны:

Литва,

Латвия,

Эстония,

Польша,

Румыния

Словакия.

Также эта позиция нашла поддержку в Швеции и Финляндии.

Обратите внимание! Welt сообщает, что с тайной просьбой создать миссию главы европейской дипломатии к Жозепу Боррелю обратились украинские МИД и Минобороны.

Брюссель может расширить консультативную миссию ЕС

Военная миссия – не единственный вариант, который Евросоюз может реализовывать в Украине. В частности, могут расширить консультативную миссию ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины. Она существует с 2014 года.

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Важно! Недавно украинским военным разрешили стрелять в ответ на Донбассе. Теперь это решение принимает непосредственно командир на месте – учитывая имеющееся вооружение.