В них участвовала пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда. Учения завершились 1 октября.

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В Украине завершились военные учения Украины и Штатов

В течение учений пограничники вместе с силами сектора обороны и безопасности Украины и иностранными подразделениями отрабатывали ряд учебно-боевых задач. В частности:

по отражению нападения противника;

занятию определенных рубежей;

завершающим этапом было взятие участка госграницы под контроль и развертывание системы контрольных и режимных мероприятий.

Пограничников поздравил их руководитель – полковник армии США Майкл Хансон.

Пограничники показали высокий уровень обученности во время отработки всех элементов этих учений. В вашей Конституции закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Идите по этому пути, реформируйтесь,

– заявил Хансон.

На Львовщине закончились военные учения Украины и США / Фото Госпогранслужбы

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