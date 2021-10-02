В них участвовала пограничная комендатура быстрого реагирования Измаильского отряда. Учения завершились 1 октября.
К теме Ответ "Западу-2021": Украина и США готовят масштабные военные учения
В Украине завершились военные учения Украины и Штатов
В течение учений пограничники вместе с силами сектора обороны и безопасности Украины и иностранными подразделениями отрабатывали ряд учебно-боевых задач. В частности:
- по отражению нападения противника;
- занятию определенных рубежей;
- завершающим этапом было взятие участка госграницы под контроль и развертывание системы контрольных и режимных мероприятий.
Пограничников поздравил их руководитель – полковник армии США Майкл Хансон.
Пограничники показали высокий уровень обученности во время отработки всех элементов этих учений. В вашей Конституции закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Идите по этому пути, реформируйтесь,
– заявил Хансон.
На Львовщине закончились военные учения Украины и США / Фото Госпогранслужбы
Что известно об обучении Rapid Trident – 2021
- Масштабные украинско-американские командно-штабные учения Rapid Trident 2021 стартовали 20 сентября. Они состоялись, в том числе и на Яворовском полигоне во Львовской области.
- В них планировали принять участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров. Предварительно сообщали, что это одни из самых масштабных военных учений в Украине.
- В большинстве случаев проводились на территории Львовщины, однако однажды – в Польше. По состоянию на 27 сентября, по легенде учений – город захватили "террористы", а освобождали его украинские военные совместно с подразделениями дружественных стран – Румынии, Польши, Болгарии и Литвы.