Учения будут проходить на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Совершенствовать свои навыки военные будут до 1 октября.

Ранее Путин превращает Беларусь на военный полигон против Украины

Военные будут готовиться к коалиционным операциям

В ВСУ объяснили, что главная цель мероприятия – подготовиться к совместным действиям в составе коалиционных операций. Украинские военные уверены, что Rapid Trident помогут Украине на пути в НАТО, ведь повысится уровень подготовки и оперативности.

Главное о Rapid Trident – 2021

Участие в учениях примут 6 тысяч военных из 15 стран-партнеров.

Впервые будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Запланировали совместное десантирование украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Что известно об учениях Rapid Trident?

Это одни из самых масштабных Это одни из самых масштабных военных учений в Украине. В большинстве случаев проводились на территории Львовщины, однако однажды – в Польше. Кроме Украины, участие в учениях принимают более десятка стран НАТО. Количество участников, как правило, достигает нескольких тысяч.

Недавно завершились учения "Запад-2021"

Отметим, что 15 сентября завершились масштабные белорусско-российские учения "Запад-2021". В них принимали участие около 200 тысяч военных, 80 самолетов и 760 единиц военной техники.

Больше здесь Военные учения России и Беларуси "Запад-2021" завершились

Такая активность России и Беларуси обеспокоила западные государства и конечно – Украину. Экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный убежден, что таким образом Россия создает плацдарм атаки на Европу. Не развеял такие предположения и телефонный разговор Путина и Лукашенко, в котором самопровозглашенный президент Беларуси говорил, что "учения проводят вместе, потому что воевать придется тоже вместе".