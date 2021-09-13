Такое мнение высказал политик, экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале. Он отметил, что учения "Запад-2021" имеют на самом деле большую цель для диктаторов.

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"В этой ситуации важно для Кремля создать плацдарм атаки на Европу", – заверил Бессмертный.

Он отметил, что в легенде учений "Запад-2021" говорится о том, что граница с воображаемым государством, с которым идет война, 2 тысячи километров. Именно такой размах учений.

Вдумайтесь. Это ровно столько, как сумма границы России и Беларуси с Украиной,

– заявил экс-посол.

Бессмертный также отметил, что основная единица сил состоит из десантно-штурмовых групп России, участвовавших в аннексии Крыма и боях на Донбассе.

"Мы видим инсценировку и розыгрыш вероятного варианта ведения войны с Украиной. Достигается ли результат быстро? Я не верю, что Лукашенко, который параноидально любит власть, так быстро сдастся", – подытожил политик.

Учения "Запад-2021": коротко