Такое мнение высказал в эфире 24 канала экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что как политик прежде всего рассматривает эту угрозу для Беларуси.
К теме После учений "Запад-2021", – Римарук об угрозе полномасштабной войны с Россией
"Если мы говорим о том, что на территории Беларуси приблизительно 100 – 200 тысяч российских военных и рассматривается вопрос их постоянного присутствия – это угроза, конечно, и для Украины", – отметил экс-министр Беларуси.
Латушко: 70 километров до Киева
Он рассказал, что еще весной Минобороны России и Беларуси приняли решение, согласно которому в Беларуси уже появились 2 учебно-боевых центра.
Первый центр – в Гродно
По словам Латушко, в этом населенном пункте центр связан с противоракетной обороной. Там развернули подразделения вооруженных сил России.
Второй центр – в Барановичах
В то же время в этом населенном пункте разместили воздушные силы России. Там уже заступили на боевое дежурство российские самолеты, которые могут патрулировать границу Беларуси с Украиной.
"Насколько я понимаю, подлет до Киева – 70 километров. Может ли это быть угрозой Безусловно, да. Это реальная угроза", – подытожил Латушко.
Латушко об опасности для Украины: смотрите видео
Учения "Запад-2021": главное
- Это совместные военные учения России и Белоруссии. Они стартовали 9 сентября.
- Тема учений звучит так: "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
- Александр Лукашенко созванивался с Владимиром Путиным накануне учений. Они обсуждали сотрудничество.
- Владимир Зеленский заявлял, что Украина осознает опасность и замыслы Беларуси и России.