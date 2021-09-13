Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал ветеран и волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он рассказал, что техника, которую будут использовать во время "Запада-2021", сможет пополнить и так милитаризованный Крым.

К теме Учения "Запад-2021": как ВСУ реагируют и готовятся к маневрам Путина и Лукашенко

"Только после окончания учений увидим, какие подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации, а которые передислоцируют на восточную границу Украины", – отметил Рымарук.

Как могут действовать оккупанты

Волонтер рассказал, что практика российских учений за 2016 – 2018 годы показывает, что остатки боеприпасов и люди, которые согласились ехать воевать легально и нелегально на восток Украины, затем перемещаются на временно оккупированные территории.

Мы это постараемся отслеживать. За этой информацией достаточно качественно следит волонтерское движение InformNapalm. Увидим, чего нам следует ожидать,

– отметил Рымарук.

При каком условии может напасть Россия

Ветеран рассказал, что если посмотреть на карту Украины, то боевики постоянно увеличивают свое военное присутствие вблизи оккупированных территорий.

"Угроза вторжения может быть неизбежной. Не факт, что она может быть в этом году (в 2021 году – 24 канал), но может через несколько лет, когда Россия более уверенно себя будет чувствовать как на международной, так и внутриполитической аренах", – сказал Рымарук.

Обратите внимание Газом и "Градом": как Кремль сочетает экономическое давление с военным

Что известно об учениях "Запад-2021"