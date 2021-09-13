Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів ветеран та волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він розповів, що техніка, яку використовуватимуть під час "Заходу-2021", зможе поповнити й так мілітаризований Крим.

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"Тільки після закінчення навчання побачимо, які підрозділи повернуться у пункти постійної дислокації, а які передислокують на східний кордон України", – зазначив Римарук.

Як можуть діяти окупанти

Волонтер розповів, що практика російських навчань за 2016 – 2018 роки показує, що рештки боєприпасів та люди, які погодилися їхати воювати легально і нелегально на схід України, потім переміщуються на тимчасово окуповані території.

Ми це намагатимемось відстежувати. За цією інформацією досить якісно стежить волонтерський рух InformNapalm. Бачитимемо, чого нам слід очікувати,

– зазначив Римарук.

За якої умови може напасти Росія

Ветеран розповів, що якщо подивитися на мапу України, то бойовики постійно збільшують свою військову присутність поблизу окупованих територій.

"Загроза вторгнення може бути неминучою. Не факт, що вона може бути цього року (2021 року – 24 канал), але може через кілька років, коли Росія більш впевнено себе почуватиме як на міжнародній, так і внутрішньополітичній аренах", – сказав Римарук.

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Що відомо про навчання "Захід-2021"