Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив участь білорусів у військових навчання тим, що країнам "воювати доведеться разом".

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Як розповіли у Міноборони Білорусі, завдання спільного центру протиповітряної оборони полягає в охороні повітряних кордонів Союзної держави. Підрозділи військово-повітряних сил і ППО Білорусі та Росії заступили на чергування у складі нещодавно створеного навчально-бойового центру спільної підготовки.

У білоруському відомстві додали, що одночасно в західній частині країни на бойове чергування заступили фахівці зенітних ракет військ.

Білоруські військові заступили на чергування / Фото Міноборони Білорусі

Зверніть увагу! У Росії на полігоні Муліно в Нижньогородській області 9 вересня пройшла церемонія відкриття військових навчань "Захід-2021". Вони триватимуть щонайменше до 16 вересня.

У Міноборони Росії сказали, що навчання “Захід-2021” мають "виключно оборонний характер". Однак у це важко повірити не лише Україні. Так, сусідня Польща теж готується до можливих провокацій під час проведення "Захід-2021".

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань. Тому наші військові готові до різних кроків зі сторони цих держав.

Повний текст публікації Міноборони Білорусі:

"На спільне бойове чергування у складі новоствореного навчально-бойового центру спільної підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Білорусі та Росії заступили зенітні ракетні та авіаційні підрозділи збройних сил двох країн. На аеродромі 61-ї винищувальної авіаційної бази збройних сил Білорусі відбувся урочистий ритуал заступання на бойове чергування. Одночасно у західній точці країни фахівці зенітних ракетних військ також заступили на бойове чергування з тими ж завданнями й цілями. Створення центру дозволить зміцнити практичну складову єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Союзної держави".