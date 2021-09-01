Про це Лукашенко повідомив у бесіді з журналістами. Він вкотре заговорив про Союзну армію Білорусі та Росії.

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Лукашенко сказав, що армії обох країн дуже схожі, але треба ще попрацювати над злагодженістю роботи.

Ми разом маємо вчитися, бо воювати доведеться разом. Бо, якщо є армія, збройні сили, їх треба готувати,

– підсумував лідер Білорусі.

За його словами, під час навчань "Захід-2021" перевірять боєготовність армії до оборони Союзної держави. Лукашенко підкреслив, що буде спостерігати за ходом навчань на одному з полігонів у Білорусії, а Путін – в Росії.

Лукашенко зазначив, що російсько-білоруські маневри нібито не мають загарбницький характер, тому країнам-членам НАТО не варто побоюватися за свою безпеку.

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Що відомо про навчання "Захід-2021"

Спільні військові навчання Росії та Білорусії "Захід-2021" відбудуться з 10 по 16 вересня. Тема навчань – "Застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".

Напередодні навчань Лукашенко зідзвонився з Путіним. Сторони обговорили тему співпраці в галузі підготовки кадрів військових і спецслужб.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Тому військові готові до різних кроків зі сторони цих держав.