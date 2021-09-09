Беларусь и Россия поставили на дежурство Совместный центр ПВО / РБК
В России 9 сентября стартовали военные учения "Запад-2021". В этом году в них принимают участие и военные из Беларуси. Страны уже поставили на боевое дежурство совместный центр противовоздушной обороны.
Как рассказали в Минобороны Беларуси, задача совместного центра противовоздушной обороны заключается в охране воздушных границ Союзного государства. Подразделения военно-воздушных сил и ПВО Беларуси и России заступили на дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки.
В белорусском ведомстве добавили, что одновременно в западной части страны на боевое дежурство заступили специалисты зенитных ракет войск.
Белорусские военные заступили на дежурство / Фото Минобороны Беларуси
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