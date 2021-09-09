Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил участие белорусов в военных обучения тем, что странам "придется воевать вместе".

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Как рассказали в Минобороны Беларуси, задача совместного центра противовоздушной обороны заключается в охране воздушных границ Союзного государства. Подразделения военно-воздушных сил и ПВО Беларуси и России заступили на дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки.

В белорусском ведомстве добавили, что одновременно в западной части страны на боевое дежурство заступили специалисты зенитных ракет войск.

Белорусские военные заступили на дежурство / Фото Минобороны Беларуси

Обратите внимание! В России на полигоне Мулино в Нижегородской области 9 сентября прошла церемония открытия военных учений "Запад-2021". Они продлятся минимум до 16 сентября.