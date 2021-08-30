Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа. Как он заметил, агрессия Кремля против Украины также началась с военных маневров на границе.

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Почему Польша готовится к провокациям

По словам Оцепы, Польша должна быть готова к любому развитию событий. Все потому, что российские войска будут находиться очень близко к границам Польши.

Они будут размещаться на белорусских полигонах и аэродромах в непосредственной близости от тех событий на границе, которые связаны с миграционной активностью,

– заявил замминистра.

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