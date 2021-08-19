В интервью крымским журналистам перед запуском Крымской платформы Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает об интересах России и готова противодействовать.

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Армия готова к различным шагам со стороны России

Общался президент с журналистами на острове Змеиный сразу после проведения там военно-морских учений. Он отметил, что остров – украинская земля, которую армия готова защищать со всей имеющейся мощностью.

У нас есть программа развития армии, которая состоит из 2 этапов. Мы их активно проходим и уже видно, что мы способны защищать каждый регион, аэропорт, город и остров Змеиный,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина осознает, какие замыслы у совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Поэтому военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.

Справка. Остров Змеиный временно является самой южной частью Украины, к которой государство имеет доступ.

Учения "Запад-2021": что известно