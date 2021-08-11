Белорусский диктатор во время недавней циничной пресс-конференции стал угрожать "поставить на колени" Украину. По его словам, вместе с Владимиром Путиным они бы сделали это за сутки.

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"Руководство Украины взяло ориентир конфронтации, и для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели раньше", – заявил Лукашенко.

Военные учения "Запад-2021"

Заявления Лукашенко можно было бы воспринимать как политический популизм. Впрочем, на фоне подготовки к сентябрьским российско-белорусским учениям "Запад-2021" такие угрозы Украине имеют реальный вид.

"Первый эшелон уже пришел в Брест и разгрузился. Они начали подготовку всех 5 полигонов, где будут отрабатывать практические этапы", – рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Война против условного государства

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объяснил, что целью учений является отработка возможного варианта эскалации военно-политической обстановки против условного государства. "Запад-2021" будет проходить на территории Беларуси и России, по предложению последней.

О том, что формат учений будет сильно отличаться от "Запада-2017", военные эксперты догадались еще 2 года назад. Это стало понятно, когда Беларусь передала свои границы с Украиной под контроль России.

"Сейчас ФСБ и войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО) России контролируют белорусско-украинскую границу со стороны Беларуси", – отметил Жданов.

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Россия может оставить часть армии в Беларуси

Эксперты уверены, что под прикрытием учений в Беларусь свозят российскую военную технику. Вероятно, она там и останется, поэтому для атаки России на Украину с белорусского направления все будет готово.

Моментально разместят на территории Беларуси авиацию, ракетные войска, силы специальных операций, чтобы с севера влиять на территорию Украины, наносить удары,

– подчеркнул заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

Классического наступления сухопутных сил, учитывая леса и болотистую местность, возможно, не будет. Впрочем, для сил специальных операций, разведки и диверсионных операций территория благоприятная.

Реакция Минобороны Украины

В украинском Министерстве обороны такие сценарии предусмотрели. В Верховной Раде уже приняли закон, который дал новый толчок для развития сил территориальной обороны.

"Если говорить о границе с Беларусью, то территориальная оборона – это идеально, чтобы создавать проблемы для проведения диверсионных операций", – отметил Самусь.

Масштабные военные учения территориальной обороны проходят в Киеве и по всей Украине. Отрабатывали защиту и белорусского направления.



Учения территориальной обороны проходят в Киеве / Фото КГГА

"Первые учения провели в Сумской области, на осень – запланированы в Вышгородском районе Киевской области, в Черниговской области, где есть граница с Беларусью. Там силы теробороны должны быть готовы для оказания отпора агрессору", – акцентировал заместитель командира батальона территориальной обороны Виталий Куприй.

От учений в Киеве "подгорело" в российских медиа. Многие СМИ обнародовали информацию о том, что украинцы готовятся отразить нападение "мнимого Путина". Как известно, в России "полыхает" от того, что способно разрушить оккупационные планы Кремля, а Украина будет готова к любым неожиданностям.