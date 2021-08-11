Білоруський диктатор під час нещодавньої цинічної пресконференції став погрожувати "поставити на коліна" Україну. За його словами, разом з Володимиром Путіним вони б зробили це за добу.

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"Керівництво України взяло орієнтир конфронтації і для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", – заявив Лукашенко.

Військові навчання "Захід-2021"

Заяви Лукашенка можна було б сприймати як політичний популізм. Втім на фоні підготовки до вересневих російсько-білоруських навчань "Захід-2021" такі погрози Україні мають реальний вигляд.

"Перший ешелон уже прийшов до Бресту і розвантажився. Вони почали підготовку усіх 5 полігонів, де відпрацьовуватимуть практичні етапи", – розповів військовий експерт Олег Жданов.

Війна проти умовної держави

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін пояснив, що метою навчань є відпрацювання можливого варіанту ескалації військово-політичної обстановки проти умовної держави. "Захід-2021" відбуватиметься на території Білорусі та Росії, за пропозицією останньої.

Про те, що формат навчань сильно відрізнятиметься від "Захід-2017", військові експерти здогадалися ще 2 роки тому. Це стало зрозуміло, коли Білорусь передала свої кордони з Україною під контроль Росії.

"Зараз ФСБ та війська протиповітряної і протиракетної оборони (ПВО) Росії контролюють білорусько-український кордон з боку Білорусі", – зазначив Жданов.

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Росія може залишити частину армії в Білорусі

Експерти впевнені, що під прикриттям навчань до Білорусі звозять російську військову техніку. Ймовірно, вона там і залишиться, тож для атаки Росії на Україну з білоруського напрямку все буде готово.

Моментально розташують на території Білорусі авіацію, ракетні війська, сили спеціальних операцій, щоб із півночі впливати на територію України, наносити удари,

– наголосив заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

Класичного наступу сухопутних сил, з огляду на ліси й болотисту місцевість, можливо, не буде. Втім для сил спеціальних операцій, розвідки та диверсійних операцій територія сприятлива.

Реакція Міноборони України

В українському Міністерстві оборони такі сценарії передбачили. У Верховній Раді вже прийняли закон, який дав новий поштовх для розвитку сил територіальної оборони.

"Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то територіальна оборона – це ідеально, щоби створювати проблеми для проведення диверсійних операцій", – зауважив Самусь.

Масштабні військові навчання територіальної оборони проходять у Києві та по всій Україні. Відпрацьовували захист і білоруського напрямку.



Навчання територіальної оборони тривають у Києві / Фото КМДА

"Перші навчання провели у Сумській області, на осінь заплановані у Вишгородському районі Київської області, у Чернігівській області, де є кордон із Білоруссю. Там сили тероборони мають бути готові для надання відсічі агресору", – акцентував заступник командира батальйону територіальної оборони Віталій Купрій.

Від навчань у Києві "підгоріло" у російських медіа. Чимало ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що українці готуються відбити напад "уявного Путіна". Як відомо, у Росії "палає" від того, що здатне зруйнувати окупаційні плани Кремля, а Україна буде готова до будь-яких несподіванок.