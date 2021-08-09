Мовляв, 35% імпорту в Україну надходить з Білорусі, 35 – 40% – з російської компанії "Роснефть". Про це самопроголошений президент Білорусі розповів під час "Прямої лінії".
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Лукашенко: Україні не варто брязкати санкційною зброєю
"Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відвертими, ми б це зробили протягом доби разом з Путіним, якого ви не любите. Ми б перестали вам поставляти паливно-мастильні матеріали. І завтра на вилах би повиносили б і Зеленського, і всіх інших", – наголосив він.
Український журналіст запитав Лукашенка, чи стосуватимуться обмеження електроенергетичної галузі. Той відповів, що в Білорусі є навіть надлишок електроенергії, яку можна імпортувати в Україну. Але вкотре продовжив риторику, що Україна "поводиться надто підло, коли їй треба".
Як мені нещодавно доповіли, у вас перестали працювати 7 якихось установок. Потрібна була підтримка – звернулися до нас. Ми вам продали електроенергію десь на 25 мільйонів доларів. Будь ласка, купуйте,
– зазначив диктатор.
За його словами, Україні не варто брязкати санкційною зброєю. Адже нібито наша держава дуже залежна від Білорусі, відтак в цьому питанні треба бути акуратними.
Що наговорив Лукашенко про Україну під час пресконференції
- 9 серпня Лукашенко провів велику пресконференцію, на якій були не тільки провладні медіа, а й українські журналісти з пропагандистських каналів.
- Самопроголошений президент Білорусі заявив, що Україна причетна до підготовки бойовиків, яких нібито перекидають на територію Білорусі. Начебто ще й через кордон завозять зброю та вибухівку.
- Він також пообіцяв, що до кінця 2021 року українцям в Білорусі видадуть громадянство.
- До того ж диктатор пригрозив, що може перейти кордон з Україною, а далі заручитися підтримкою 90% населення. Мовляв, це "поверне Україну" і зробить її українською.