Мовляв, 35% імпорту в Україну надходить з Білорусі, 35 – 40% – з російської компанії "Роснефть". Про це самопроголошений президент Білорусі розповів під час "Прямої лінії".

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Лукашенко: Україні не варто брязкати санкційною зброєю

"Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відвертими, ми б це зробили протягом доби разом з Путіним, якого ви не любите. Ми б перестали вам поставляти паливно-мастильні матеріали. І завтра на вилах би повиносили б і Зеленського, і всіх інших", – наголосив він.

Український журналіст запитав Лукашенка, чи стосуватимуться обмеження електроенергетичної галузі. Той відповів, що в Білорусі є навіть надлишок електроенергії, яку можна імпортувати в Україну. Але вкотре продовжив риторику, що Україна "поводиться надто підло, коли їй треба".

Як мені нещодавно доповіли, у вас перестали працювати 7 якихось установок. Потрібна була підтримка – звернулися до нас. Ми вам продали електроенергію десь на 25 мільйонів доларів. Будь ласка, купуйте,

– зазначив диктатор.

За його словами, Україні не варто брязкати санкційною зброєю. Адже нібито наша держава дуже залежна від Білорусі, відтак в цьому питанні треба бути акуратними.

Що наговорив Лукашенко про Україну під час пресконференції