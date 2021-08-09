Україна готує бойовиків у Білорусь, – Лукашенко
У Білорусі 9 серпня відбувається "Велика розмова з президентом". Під час неї самопроголошений президент відзначився традиційно абсурдними заявами.
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Через кордон перекидають сюди зброю, вибухівку. Це знайшли, їм показали. І наш голова КДБ дуже чітко їм сказав, що ми бачимо, хто з силовиків і офіційних органів влади на Україні це організовує,
– заявив диктатор.
Зауважимо, раніше Лукашенко фактично визнав проросійських бойовиків на Донбасі. Він запросив їх у Білорусь на допит затриманого опозиціонера Романа Протасевича.
Через це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі виступила за зміну міста проведення засідань. Адже Мінськ – більше не нейтральний.
Що ще казав диктатор на пресконференції
- Лукашенко готовий визнати тимчасово окупований Крим російським. Це станеться тоді, коли "останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію".
- Українська влада "божевільна", бо закрила повітряний простір з Білоруссю. Відтак Лукашенко планує летіти в Крим через Росію.
- Повномасштабну війну на Донбасі вдалося зупинити у Мінську.
- До протестів у Білорусі причетні "бандерівці з тризубцями".