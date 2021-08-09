Украина готовит боевиков в Беларусь, – Лукашенко
В Беларуси 9 августа проходит "Большой разговор с президентом". Во время него самопровозглашенный президент отличился традиционно абсурдными заявлениями.
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Через границу перебрасывают сюда оружие, взрывчатку. Это нашли, им показали. И наш председатель КГБ очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти на Украине это организовывает,
– заявил диктатор.
Отметим, ранее Лукашенко фактически признал пророссийских боевиков на Донбассе. Он пригласил их в Беларусь на допрос задержанного оппозиционера Романа Протасевича.
Поэтому украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе выступила за изменение места проведения заседаний. Ведь Минск – больше не нейтрален.
Что еще говорил диктатор на пресс-конференции
- Лукашенко готов признать временно оккупированный Крым российским. Это произойдет тогда, когда "последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию".
- Украинская власть "сумасшедшая", потому что она закрыла воздушное пространство с Белоруссией. Поэтому Лукашенко планирует лететь в Крым через Россию.
- Полномасштабную войну на Донбассе удалось остановить в Минске.
- К протестам в Беларуси причастны "бандеровцы с трезубцами".