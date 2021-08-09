Украина готовит боевиков в Беларусь, – Лукашенко

В Беларуси 9 августа проходит "Большой разговор с президентом". Во время него самопровозглашенный президент отличился традиционно абсурдными заявлениями.

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Через границу перебрасывают сюда оружие, взрывчатку. Это нашли, им показали. И наш председатель КГБ очень четко им сказал, что мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти на Украине это организовывает,

– заявил диктатор.

Отметим, ранее Лукашенко фактически признал пророссийских боевиков на Донбассе. Он пригласил их в Беларусь на допрос задержанного оппозиционера Романа Протасевича.

Поэтому украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе выступила за изменение места проведения заседаний. Ведь Минск – больше не нейтрален.

Что еще говорил диктатор на пресс-конференции