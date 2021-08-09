О "заслугах" Минска в переговорах по Донбассу самопровозглашенный президент Беларуси рассказал 9 августа во время "Большого разговора с президентом".

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Лукашенко о "важности" Минска в вопросе Донбасса

Здесь, в Минске была приостановлена полномасштабная война на Донбассе. Да, там постреливают. Но там нет той войны, которая была в Дебальцево и донецком аэропорту,

– отметил самопровозглашенный президент.

Он добавил, что тогда вроде бы говорили, что Беларусь – именно то место, где нужно искать мир. Однако не уточнил, кто именно это говорил и когда.

Важно! Переговоры с Россией ни в Минске, ни ни в одном другом городе не дают результатов, потому что оккупанты постоянно нарушают все договоренности. Во время заседания ТКГ в режиме видеоконференции удалось договориться о прекращении огня с 27 июля 2020 года. Тогда боевики действительно некоторое время меньше били по украинским позициям. Однако впоследствии атаки увеличились, а весной 2021 года Россия начала стягивать к границам и в оккупированный Крым технику и военных.

"Отношение" украинцев к протестам в Беларуси

Также Лукашенко попытался обвинить в протестах в Беларуси "бандеровцев с трезубцами".

Надо было начинать (действовать белорусским властям – 24 канал) с середины 90-х годов, когда приезжали с трезубцами, когда приезжали бандеровцы, прежде всего из Украины, переворачивали автомобили ГАИ, ломали, громили, поджигали,

– отметил политик.

Он добавил, что такие действия украинцы якобы совершали каждые 5 лет – после президентских выборов, иногда после парламентских. По его словам, тогда протесты быстро угасали. Однако после выборов президента 2020 года все затянулось из-за якобы длительной подготовки и "безумных людей и СМИ, которые подыгрывали этому".

Справка. После выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа 2020 года, на улицы массово вышли местные жители, которые не согласились с объявленными результатами голосования. Протесты охватили всю страну и продолжаются до сих пор, однако в меньших масштабах. Международное сообщество также осудило фальсификации и не признает Лукашенко президентом.