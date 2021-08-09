Самопроголошений президент країни зробив відповідну заяву 9 серпня. Це трапилось під час "Прямої лінії".

Зауважте Лукашенко запевняє, що Протасевича "замовили"

Лукашенко пообіцяв громадянство українцям, які проживають в Білорусі

Він запевнив, що до кінця 2021 року громадянство повинні отримати всі українці.

Тільки виробіть систему, щоб вони могли написати заяву. Я знаю цих людей. Обіцяю, до кінця року. Всі повинні до кінця року отримати громадянство,

– зауважив Лукашенко.

До речі, 5 серпня Олександр Лукашенко підписав указ, за яким можна позбавляти громадянства "за участь в екстремістській діяльності".

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