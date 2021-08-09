Самопровозглашенный президент страны сделал соответствующее заявление 9 августа. Это случилось во время "Прямой линии".
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Лукашенко пообещал гражданство украинцам, проживающим в Беларуси
Он заверил, что до конца 2021 года гражданство должны получить все украинцы.
Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство,
– отметил Лукашенко.
Кстати, 5 августа Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому можно лишать гражданства "за участие в экстремистской деятельности".
Последние заявления Александра Лукашенко
- 9 августа Лукашенко также заявил, что Россия готовила почти тысячу человек, чтобы помочь ему бороться с протестами. Однако самопровозглашенный президент заявил, что имеет в резерве целую армию и готов в любое время вывести ее на улицы.
- Также он отметился заявлением, что якобы Украина причастна к подготовке боевиков. Их, мол, перебрасывают на территорию Беларуси.
- Более того, он добавил, что готов переступить через Будапештский меморандум и признать оккупированный Крым российским.