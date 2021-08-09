Белорусские власти якобы должны защищать Протасевича. Об этом самопровозглашенный глава государства заявил во время "Большого разговора с президентом" 9 августа.

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Кроме того, он сказал, что Беларусь не причастна к возможному убийству в Киеве головы "Белорусского дома" Виталия Шишова. Мол, его вообще никто не знал. Лукашенко возмутился, что украинская власть "раздувает" это дело.

Что известно о задержании Протасевича

23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили, что на борту воздушного судна якобы есть взрывчатка. Однако после осмотра выяснилось, что никакой бомбы не было.

На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. Парень просил экипаж не идти на посадку в Минске. Он говорил, что там ему грозит смерть. Однако самолет должны были посадить. Сапегу и Протасевича задержали в аэропорту. Некоторое время никто не знал, где именно они находятся.

Такая циничная и наглая посадка самолета возмутила весь мир. Евросоюз и ряд стран запретили белорусским самолетам летать на свою территорию – страна оказалась в воздушной изоляции.

25 июня задержанных перевели в круглосуточный домашний арест.

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