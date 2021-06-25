Родители Протасевича и Сапеги рассказали изданию, что их детям изменили меру пресечения.
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Протасевич – под домашним арестом
По словам Дмитрия Протасевича, его сына перевели под домашний арест.
Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели,
– сказал мужчина.
Он предположил, что его сына могли втянуть в какую-то политическую игру. И добавил, что обвинения с молодых людей не сняли. "Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят", – отметил Дмитрий Протасевич.
Он также отметил, что изменение меры пресечения означает улучшение бытовых условий задержанных. Однако, что будет дальше, неизвестно.
По Сапеге приняли такое же решение
Девушку журналиста россиянку Софию Сапегу также отпустили под домашний арест.
"Мы шокированы", – сказал отчим девушки Сергей Дудич. Для родителей такое судебное решение стало неожиданностью. Однако, сняли ли с Софьи Сапеги обвинения, Дудич не уточнил, "чтобы не навредить дочери". В то же время семья надеется на это.
Сейчас девушка находится в съемной квартире в Минске.
Протасевича и Сапегу задержали в Минске: основное
- Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании, однако взрывчатки на борту не нашли. Тогда же задержали и его девушку Софию Сапегу.
- Впоследствии на белорусском провластном телеканале появилось "интервью" с журналистом. Активист признал, что виновен в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику. Он также похвалил Лукашенко, назвав его "человеком со стальными яйцами".
- Отец журналиста убежден, что его сына пытали и силой заставили дать такое "интервью".
- Также в сети распространили видео, на котором Сапега "призналась", что администрировали телеграм-канал "Черная книга Беларуси", где публиковали персональные данные белорусских силовиков.