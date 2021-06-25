Родители Протасевича и Сапеги рассказали изданию, что их детям изменили меру пресечения.

Читайте также Лукашенко использует Протасевича как свой "трофей", – Тихановская

Протасевич – под домашним арестом

По словам Дмитрия Протасевича, его сына перевели под домашний арест.

Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели,

– сказал мужчина.

Он предположил, что его сына могли втянуть в какую-то политическую игру. И добавил, что обвинения с молодых людей не сняли. "Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят", – отметил Дмитрий Протасевич.

Он также отметил, что изменение меры пресечения означает улучшение бытовых условий задержанных. Однако, что будет дальше, неизвестно.

По Сапеге приняли такое же решение

Девушку журналиста россиянку Софию Сапегу также отпустили под домашний арест.

"Мы шокированы", – сказал отчим девушки Сергей Дудич. Для родителей такое судебное решение стало неожиданностью. Однако, сняли ли с Софьи Сапеги обвинения, Дудич не уточнил, "чтобы не навредить дочери". В то же время семья надеется на это.

Сейчас девушка находится в съемной квартире в Минске.

Протасевича и Сапегу задержали в Минске: основное