Батьки Протасевича та Сапеги розповіли виданню, що їхнім дітям змінили запобіжний захід, та поділилися своїми подальшими очікуваннями.

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Протасевич – під домашнім арештом

За словами Дмитра Протасевича, його сина перевели під домашній арешт.

Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі,

– сказав чоловік.

Він припустив, що його сина могли втягнути в якусь політичну гру. Та додав, що звинувачення з молодих людей не зняли. "Адвокат нічого не говорить, влада нічого не говорять", – зазначив Дмитро Протасевич.

Він також зауважив, що зміна запобіжного заходу означає покращення побутових умов затриманих. Однак, що буде далі, невідомо.

Щодо Сапеги ухвалили таке ж рішення

Дівчину журналіста росіянку Софію Сапегу також відпустили під домашній арешт.

"Ми шоковані", – сказав вітчим дівчини Сергій Дудич. Для батьків таке судове рішення стало несподіванкою. Однак, чи зняли зі Софії Сапеги звинувачення, Дудич не уточнив, "щоб не нашкодити дочці". Водночас сім'я сподівається на це.

Наразі дівчина перебуває в орендованій квартирі в Мінську.

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