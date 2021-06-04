У відео, нагадаємо, Протасевич розповідає про своє затримання, ставлення до Лукашенка, поїздку на Донбас та інше. Однак сприймати його слова на віру важко, адже у хлопця – "синці на руках", а його обличчя "замилене".

Нагадаємо Захоплення літака і затримання Протасевича: Рада засудила дії режиму Лукашенка

Силовики намагалися приховати побої на обличчі Протасевича

"Я чітко помітила сліди від наручників, синці на руках", – розповіла мати Романа.

Більш того, в тому фільмі чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа – його обличчя ніби замилене, затемнене,

– переконана вона.

Жінка пригадала, що раніше у Білорусі вже публікували відео з її сином. І там також помітними були "синці на обличчі, на носі й сліди удушення на шиї". На думку мами Протасевича, ці сліди, можливо, досі не зійшли, і їх теж хотіли заховати.

Вірити цьому "фільму" не можна

Батько Романа Протасевича, як написав "Дождь", також переконаний, що його сина шантажують. І не тільки примусом, а й тим, що "у сусідній камері сидить його дівчина". Крім того, до Романа не пускають ні адвоката, ні медиків.

Вірити цьому фільму не можна,

– заявив батько.

Обидвоє батьків впевнені, що сюжет на ОНТ зняли на замовлення Олександра Лукашенка. Бо той з усіх сил намагається виправдатися за примусову посадку літака Ryanair 23 травня, коли, власне, й затримали Протасевича і Сапегу.