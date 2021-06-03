Постанову підтримали 280 нардепів. Постанова передбачає солідарну позицію із державами-партнерами, передусім ЄС та США щодо припинення повітряних сполучень.
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Що ще передбачає постанова
- Ініціатива закликає білоруську владу негайно звільнити опозиційного блогера Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів;
- Крім того, закликали зупинити свавілля і тортури.
- У документі висловлюють підтримку уряду щодо заборони на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю.
Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеки руху повітряного транспорту,
– мовиться у постанові.
Що відомо про примусову посадку літака у Білорусі
- У Мінську 23 травня примусово посадили літак Ryanair. Все через повідомлення білоруських диспетчерів про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли.
- На борту перебували засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару одразу затримали.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції.
- Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю. Україна також.