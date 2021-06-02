Крім того, Протасевич зазначив, що ця людина начебто має зв'язок з кіберпартизанами. Загалом відео змонтували так, нібито розмова зі спецслужбами була абсолютно спокійною.
Важливо Мало не плачучи й стискаючи руки: що не так із зізнанням Протасевича
Хоча варто звернути увагу, що знімали Протасевича лише з одного ракурсу. Ймовірно, аби не було видно синців.
У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною. Він був достатньо напруженим,
– сказав журналіст.
Суперечки, за словами Протасевича, виникли через лідерські якості обох. Крім того, блогер зазначив, що написав у робочому чаті, яким літаком буде летіти. Він додав, що ця людина була у цьому листуванні.
"Я досі не знаю, чи є ця ситуація продовженням конфлікту", – сказав Протасевич.
Білоруські пропагандисти випустили фільм
Білоруський телеканал опублікував цілий фільм про примусову посадку літака Ryanair. У звичній їм манері білоруські пропагандисти розповіли про затримання Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, називаючи їх "терористами".
Крім того, оприлюднили відео, де Протасевич розповідає про свій обід.
Затримання Протасевича: що відомо
- У Мінську 23 травня примусово посадив літак Ryanair. Все через повідомлення про замінування, хоча ніякої вибухівки не знайшли.
- На борту перебували Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції.
- Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.