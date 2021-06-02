Крім того, Протасевич зазначив, що ця людина начебто має зв'язок з кіберпартизанами. Загалом відео змонтували так, нібито розмова зі спецслужбами була абсолютно спокійною.

Важливо Мало не плачучи й стискаючи руки: що не так із зізнанням Протасевича

Хоча варто звернути увагу, що знімали Протасевича лише з одного ракурсу. Ймовірно, аби не було видно синців.

У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною. Він був достатньо напруженим,

– сказав журналіст.

Суперечки, за словами Протасевича, виникли через лідерські якості обох. Крім того, блогер зазначив, що написав у робочому чаті, яким літаком буде летіти. Він додав, що ця людина була у цьому листуванні.

"Я досі не знаю, чи є ця ситуація продовженням конфлікту", – сказав Протасевич.

Білоруські пропагандисти випустили фільм

Білоруський телеканал опублікував цілий фільм про примусову посадку літака Ryanair. У звичній їм манері білоруські пропагандисти розповіли про затримання Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, називаючи їх "терористами".

Крім того, оприлюднили відео, де Протасевич розповідає про свій обід.

Зверніть увагу! На першому відео з Протасевичем, яке оприлюднили білоруські спецслужби, у нього був здавлений голос. На обличчі виднілись сліди побоїв. Крім того, було помітно, що блогер хвилюється.

Затримання Протасевича: що відомо