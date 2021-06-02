Кроме того, Протасевич отметил, что этот человек якобы имеет связь с киберпартизанами. В целом видео смонтировали так, будто разговор со спецслужбами был абсолютно спокойным.

Важно Чуть не плача и сжимая руки: что не так с признанием Протасевича

Хотя стоит обратить внимание, что снимали Протасевича только с одного ракурса. Вероятно, чтобы не было видно синяков.

У меня был личностный конфликт только с одним человеком. Он был достаточно напряженным,

– сказал журналист.

Споры, по словам Протасевича, возникли из-за лидерских качеств обоих. Кроме того, блогер отметил, что написал в рабочем чате, на каком самолете будет лететь. Он добавил, что этот человек был в этой переписке.

"Я до сих пор не знаю, является ли эта ситуация продолжением конфликта", – сказал Протасевич.

Белорусские пропагандисты выпустили фильм

Белорусский телеканал опубликовал целый фильм о принудительной посадке самолета Ryanair. В привычной им манере белорусские пропагандисты рассказали о задержании Протасевича и его девушки Софии Сапеги, называя их "террористами".

Кроме того, обнародовали видео, где Протасевич рассказывает о своем обеде.

Обратите внимание! На первом видео с Протасевичем, которое обнародовали белорусские спецслужбы, у него был сдавленный голос. На лице виднелись следы побоев. Кроме того, было заметно, что блогер волнуется.

Задержание Протасевича: что известно