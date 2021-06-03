Постановление поддержали 280 нардепов.

Кстати "Сдал соратник": белорусские пропагандисты обнародовали новые кадры с допроса Протасевича

Что еще предусматривает постановление

  • Инициатива призывает белорусские власти немедленно освободить оппозиционного блогера Романа Протасевича и всех политических заключенных;
  • Кроме того, призвали остановить произвол и пытки.
  • В документе выражают поддержку правительству относительно запрета на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.
  • Проект предполагает обращение к международным организациям в отношении признания режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности.

Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта,
– говорится в постановлении.

Что известно о принудительной посадке самолета в Беларуси

  • В Минске 23 мая принудительно посадили самолет Ryanair. Все из-за сообщения белорусских диспетчеров о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли.
  • На борту находились основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Пару сразу задержали.
  • Международное сообщество резко отреагировало на такие события. США и Европа могут наложить санкции.
  • Ряд стран приостановили авиасообщение с Беларусью. Украина также.