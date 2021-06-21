Тихановська зазначила, що ніяк не оцінює зміст "інтерв'ю", яке Протасевич дав державному телебаченню Білорусі.
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Лукашенко вважає Протасевича "трофеєм"
Тому що всі, і особливо білоруси, розуміють, під яким тиском це все було, говорилося. І вони використовують зараз Романа, мені здається, як трофей, мовляв, ось, подивіться, він думку поміняв,
– наголосила опозиціонерка.
Тихановська переконана, що режим Лукашенка вже давно втратив зв'язок з реальністю.
"Роман каже якісь такі речі, що у нього все добре, що на нього ніхто не тисне, але ми-то всі знаємо, що там відбувається насправді", – пояснила вона.
Політикиня підсумувала, що не варто навіть обговорювати те, що Протасевич говорить у так званому "інтерв'ю".
"Інтерв'ю" Протасевича: що відомо
- Раніше на білоруському провладному телеканалі з'явилось "інтерв'ю" з журналістом Протасевичем.
- Активіст визнав, що винний в організації масових заворушень, метою яких начебто було знищити економіку.
- Він також похвалив Лукашенка, назвавши його "людиною зі сталевими яйцями".
- Батько журналіста впевнений, що його сина катували та силою змусили дати таке "інтерв'ю".