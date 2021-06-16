Наталія Протасевич, яка з батьком активіста перебуває у Польщі, вважає, що на її сина чинили психологічний тиск. Про це вона поспілкувалася з журналістами 15 червня.

До теми Протасевича несподівано привели на брифінг білоруських силовиків: відео

Він одягнув на себе "маску", аби врятувати себе, а також життя своєї дівчини,

– наголосила мати затриманого білоруського журналіста.

Вона звернула увагу й на те, що під час цього брифінгу слідів насильства на обличчі сина не було. Чого не скажеш про попередню появу активіста – під час "інтерв'ю" білоруським пропагандистам.

"Проте він виглядав пригніченим, нервово кліпав. Зрозуміло, що йому дуже сильно погрожують", – підкреслила мати активіста.

Протасевич згадав про батьків на брифінгу

Сам журналіст на брифінгу заявив, що його батьків використовують. Мовляв, вони у Польщі – неначе у заручниках, адже перебувають в умовах інформаційного вакууму.

Зверніть увагу! Частина ЗМІ, присутніх на брифінгу, сумніваються у правдивості слів Протасевича. Представники BBC, наприклад, на знак протесту покинули захід.

Батько Протасевича про "каяття сина"

Раніше батько журналіста, Дмитро Протасевич, заявив, що його сина катують, аби він сказав те, що хоче чути диктатор Лукашенко. На його думку, режим змушує Романа до таких посилів: