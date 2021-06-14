У пресконференції мав взяти участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, а також представники пограничного комітету та "інші релевантні спікери".

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За кілька хвилин до початку привели Протасевича

Однак за лічені хвилини до початку занесли табличку з іменем Романа Протасевича. Пояснили нібито в останній момент, "він захотів взяти участь" і керівництво Білорусі знайшло таку можливість.

Затриманий активіст був без наручників. Протасевич назвав жартом інформацію телеграм-каналів про те, що його бив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Навіть коментувати нічого не буду, це просто смішно...Я прекрасно себе почуваю, у мене немає ніяких скарг,
– сказав журналіст.

Що стверджували силовики на пресконференції

  • Департамент З авіації оприлюднив запис переговорів диспетчерів аеропортів Мінська та Вільнюса. 
  • Білоруська сторона запрошувала частоту для зв'язку з представниками Ryanair, а диспетчер з Мінська повідомив литовському колезі про загрозу вибуху.
  • Командувач Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб наполягав, буцімто ніякого перехоплення рейсу Ryanair не було.

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