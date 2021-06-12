Мати й батько Протасевича попросили Меркель вжити заходів, які б могли зупинити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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Батьки Протасевича просять допомоги у Меркель
Ми дуже просимо вас допомогти нам звільнити всіх невинних людей з тюрем. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильству,
– зазначили батьки журналіста.
Вони також наголосили, що кожен додатковий день, навіть кожна година загрожує життю невинних, зокрема й дітей.
Батько Протасевича Дмитро також розповів, що синові не доставляють листи, які йому надсилають родичі, а адвокат не може з ним вільно розмовляти телефоном.
Затримання Романа Протасевича: коротко
- Режим Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.
- На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
- Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа почали працювати над новими санкціями. Крім того, низка країн та ЄС призупинили авіасполучення з Білоруссю.
- В якому стані журналіст – наразі невідомо. Під час його публічного допиту батьки побачили на тілі сина наслідки тортур.