Мати й батько Протасевича попросили Меркель вжити заходів, які б могли зупинити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Батьки Протасевича просять допомоги у Меркель

Ми дуже просимо вас допомогти нам звільнити всіх невинних людей з тюрем. Їм терміново потрібна допомога, тому що вони щодня піддаються садизму і насильству,

– зазначили батьки журналіста.

Вони також наголосили, що кожен додатковий день, навіть кожна година загрожує життю невинних, зокрема й дітей.

Батько Протасевича Дмитро також розповів, що синові не доставляють листи, які йому надсилають родичі, а адвокат не може з ним вільно розмовляти телефоном.

Затримання Романа Протасевича: коротко