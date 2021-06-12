Мать и отец Протасевича попросили Меркель принять меры, которые могли бы остановить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте также После страшных пыток: отец Протасевича до сих пор не знает о состоянии сына

Родители Протасевича просят помощи у Меркель

Мы очень просим вас помочь нам освободить всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию,

– отметили родители журналиста.

Они также отметили, что каждый дополнительный день, даже каждый час угрожает жизни невинных, в том числе и детей.

Отец Протасевича Дмитрий также рассказал, что сыну не доставляют письма, которые ему присылают родственники, а адвокат не может с ним свободно разговаривать по телефону.

Задержание Романа Протасевича: коротко