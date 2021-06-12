Мать и отец Протасевича попросили Меркель принять меры, которые могли бы остановить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Родители Протасевича просят помощи у Меркель
Мы очень просим вас помочь нам освободить всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию,
– отметили родители журналиста.
Они также отметили, что каждый дополнительный день, даже каждый час угрожает жизни невинных, в том числе и детей.
Отец Протасевича Дмитрий также рассказал, что сыну не доставляют письма, которые ему присылают родственники, а адвокат не может с ним свободно разговаривать по телефону.
Задержание Романа Протасевича: коротко
- Режим Лукашенко 23 мая принудительно посадил самолет Ryanair в Минске.
- На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.
- Международное сообщество резко отреагировала на такие события. США и Европа начали работать над новыми санкциями. Кроме того, ряд стран и ЕС приостановили авиасообщение с Беларусью.
- В каком состоянии журналист – пока неизвестно. Во время его публичного допроса родители увидели на теле сына последствия пыток.