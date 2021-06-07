Адвокат – это единственный человек, который может попасть к блогеру. Об этом рассказали родители Протасевича.

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Поэтому пока нет информации о том, где находится Протасевич и в каком он состоянии.

Отметим, что раньше к Протасевичу не пускали и адвоката. Оленская смогла попасть к подзащитному только через несколько дней после задержания. Тогда она заявила, что у Протасевича "все хорошо". Впрочем, больше рассказать не могла, потому что давала подписку о неразглашении.

Обратите внимание! Адвоката не пускали и к девушке Протасевича Софии Сапеге. Однако позже он все-таки смог пообщаться с активисткой.

Задержание Протасевича: что известно