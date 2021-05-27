Как заявила СМИ защитница Инесса Оленская, у Протасевича "все хорошо". Впрочем, больше она не может рассказать, потому что давала подписку о неразглашении.

Подробнее Задержание Романа Протасевича в Беларуси

Адвоката пустили на 4 день

Протасевич, по словам адвоката, бодрый, позитивный и веселый. По ее словам, волноваться вроде нет поводов. Оленская рассказала, что подписала документ о неразглашении. Именно поэтому она не может рассказать 2 главные вещи:

где именно находится Протасевич;

в каком статусе он сейчас (подозреваемый, свидетель и т.п. – 24 канал).

Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доказан, поэтому больше ничего не могу сообщить,

– сказала Оленская.

Протасевича задержали 23 мая и с тех пор к нему не пускали ни адвокатов, ни родственников. 25 мая в сети опубликовали видео, где Протасевич якобы в СИЗО рассказывает, что с ним все в порядке.

Первое видео Протасевича после задержания

Важно! Пока цивилизованный мир осуждает задержание Романа Протасевича, сам Лукашенко говорит, что это является "суверенным правом" власти страны. Он отметил, что Протасевич и его девушка София Сапега – "протестуны" и "экстремисты".