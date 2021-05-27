Як заявила ЗМІ захисниця Інесса Оленська, у Протасевича "все добре". Втім, більше вона не може розповісти, бо давала підписку про нерозголошення.

Детально про Затримання Романа Протасевича в Білорусі

Адвокатку пустили на 4 день

Протасевич, за словами адвокатки, бадьорий, позитивний і веселий. За її словами, хвилюватися начебто немає приводів. Оленська розповіла, що підписала документ про нерозголошення. Саме тому вона не може розповісти 2 головні речі:

де саме перебуває Протасевич;

у якому статусі він зараз (підозрюваний, свідок і подібне – 24 канал).

Обсяг відомостей, які я не можу розголошувати, мені не доведений, тому більше нічого не можу повідомити,

– сказала Оленська.

Протасевича затримали 23 травня і відтоді до нього не пускали ані адвокатів, ані родичів. 25 травня у мережі поширили відео, де Протасевич нібито у СІЗО розповідає, що з ним усе гаразд.

Перше відео Протасевича після затримання