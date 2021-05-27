По словам Лукашенко, задержание Протасевича и его девушки с белорусским видом на жительство является "суверенным правом" власти страны. Он отметил, что за преступления каждый будет отвечать перед законом.

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Самопровозглашенный президент также отметил, что он неоднократно предупреждал "беглецов и протестующих" об ответственности за преступления. По словам Лукашенко, он знает их в лицо.

Ваша ответственность перед белорусским народом – дело времени,
– подчеркнул он.

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Что этому предшествовало

  • В Минске 23 мая срочно приземлился самолет из-за сообщения о якобы минировании. На его борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
  • Впоследствии оппозиционера задержали. По данным МИД Беларуси, сейчас журналист находится в следственном изоляторе Минска.
  • В сети появилось первое видеообращение Протасевича после его задержания. В МИД Польши заявили, что журналиста избили.
  • После задержания Протасевича в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты в ЕС. Украина также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.
  • Лукашенко прокомментировал инцидент с посадкой самолета. По его словам, сообщение о минировании поступило якобы от Швейцарии.