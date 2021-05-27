По словам Лукашенко, задержание Протасевича и его девушки с белорусским видом на жительство является "суверенным правом" власти страны. Он отметил, что за преступления каждый будет отвечать перед законом.

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Самопровозглашенный президент также отметил, что он неоднократно предупреждал "беглецов и протестующих" об ответственности за преступления. По словам Лукашенко, он знает их в лицо.

Ваша ответственность перед белорусским народом – дело времени,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Девушку Романа Протасевича Софию Сапегу, которую вместе с основателем NEXTA сняли с самолета в Минске, взяли под стражу. Ей предъявили подозрение в совершении уголовного преступления.

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Что этому предшествовало