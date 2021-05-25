По словам экс-начальника минского СИЗО Олега Алкаева, если Лукашенко хочет удержать власть силовым способом, то неизвестно, сколько еще будет жертв. Он предположил, что самопровозглашенный президент может увеличить количество уголовных статей.
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Кого стоит преследовать в Беларуси
Алкаев заявил, что "реальными террористами" в Беларуси является ряд лиц. По его словам, это помощник Лукашенко Виктор Шейман, экс-министр внутренних дел Юрий Сиваков и другие лица.
Как рассказал экс-начальник минского СИЗО, если Лукашенко это сделает, то у него с души "упадет один грех".
Я бы обратился к Лукашенко с просьбой заняться реальными террористами, которые бродят по миру уже 20 лет,
– подчеркнул он.
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Что этому предшествовало
- В Беларуси 23 мая срочно приземлился самолет из-за якобы заминирования. На его борту находился бывший редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Оппозиционера задержали.
- По данным МИД Беларуси, пока журналист находится в следственном изоляторе Минска.
- Девушку Протасевича Софию Сапегу, которую вместе с основателем NEXTA сняли с самолета в Минске, взяли под стражу. Ей предъявили подозрение в совершении уголовного преступления.
- В сети появилось первое видеообращение Протасевича после его задержания. В МИД Польши заявили, что журналиста избили, ведь на нем видны следы, которые это подтверждают.
- В ответ на действия Беларуси, на саммите Европейского Союза решили расширить экономические санкции против государства.