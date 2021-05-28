Защитником гражданки России стал Александр Филанович. Первая встреча адвоката с Романом Протасевичем состоялась 27 мая.
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Что рассказал адвокат
После встречи адвокат заявил, что София Сапега не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение этой ситуации.
Она (Сапега – 24 канал) выглядит бодрой и здоровой. По ее словам, никакого физического насилия к ней с момента задержания не применяли,
– отметил Филинович.
Задержание и заключение Софии Сапеги: главное
- В Минске 23 мая внепланово и принудительно приземлился самолет, летевший рейсом из Афин в Вильнюс. На борту были, в частности, основатель NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега, являющаяся гражданкой России. Их задержали.
- Сапегу обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни. Ей грозит до 12 лет заключения.
- Россиянку 26 мая признали политическим заключенным режима Александра Лукашенко.
- 25 мая появилось видеообращение, на котором она призналась, что является редактором телеграмм-канала "Черная книга Беларуси".