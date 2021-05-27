Организации по защите прав в Беларуси отметили, что президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями. Мировое сообщество не признало их демократическими и свободными.
Заметьте Верите ли Вы, что Европа дожмет Беларусь по освобождению Протасевича: опрос
Правозащитники отметили, что белорусы вышли на мирные протесты, которые не представляли угрозы для национальной и общественной безопасности. В то же время спецподразделения МВД атаковали людей и применили к ним оружие.
Подписали заявление 7 организаций:
- Правозащитный центр "Весна";
- "Правовая инициатива";
- Центр правовой трансформации Lawtrend;
- Белорусский центр документации;
- "Белорусский Хельсинкский комитет";
- Консультативный центр по вопросам современной международной практики и их внедрение в постоянное право человека;
- "Инициатива FORB";
- Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.
История Софии Сапеги
- Софию Сапегу и ее парня – экс-редакторов оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича – задержали в Минске 23 мая. Пара возвращалась в Вильнюс из Греции на борту самолета Ryanair.
- Из-за якобы сообщения о заминировании самолет принудительно посадили в белорусской столице. Одна из пассажирок рассказала, что Протасевич просил бортпроводника не делать этого. Блогер признался, что в Минске его могут убить.
- Перед задержанием Сапега успела написать только одно слово – "мама".
- Мать девушки Анна Дудич рассказала, что о судьбе дочери узнала из СМИ. По словам женщины, влюбленные "были на отдыхе, обычная поездка с молодым человеком, ничего за собой не влечет".
- Впоследствии в сети опубликовали видеообращение Сапеги. Девушка призналась, что якобы является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию правоохранителей.
- Сапегу 25 мая взяли под стражу на 2 месяца.