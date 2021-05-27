Недавно в Минске задержали журналиста Романа Протасевича. Для этого белорусские диспетчеры посадили в столице страны самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заявив, что в нем взрывчатка.
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Европа заставит Беларусь отпустить Протасевича
Международное сообщество осудило такие действия режима Лукашенко, призвав отпустить задержанного журналиста и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретили авиасообщение со страной, Украина тоже поддержала эту инициативу.
Просим ответить на вопрос о том, верите ли Вы, что Европе удастся дожать Беларусь, а Роман Протасевич снова будет на свободе.
Задержание Протасевича: что известно
- После того, как самолет посадили в аэропорту Минска, силовики обыскали пассажиров и задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, в то же время, ни одной взрывчатки не нашли.
- Мать активиста сообщала, что он якобы в больнице в тяжелом состоянии. Однако, белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. Однако, на лице активиста виднелись следы от побоев.
- Впоследствии обнародовали видео с допроса Софии Сапеги, которая "призналась", что является редактор телеграмм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию правоохранителей.