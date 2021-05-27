У Мінську 23 травня затримали журналіста Романа Протасевича. Для цього білоруські диспетчери посадили у столиці країни літак, який прямував з Афін у Вільнюс, заявивши, що у ньому вибухівка.
Дізнайтеся більше Затримання Романа Протасевича в Білорусі: що відомо та яке покарання загрожує засновнику NEXTA
Чи Європа заставить Білорусь відпустити Протасевича
Міжнародна спільнота засудила такі дії режиму Лукашенка, закликавши відпустити затриманого журналіста та накласти нові санкції на Білорусь. Низка країн світу заборонила авіасполучення з країною, Україна теж підтримала цю ініціативу.
Просимо відповісти на запитання про те, чи вірите Ви, що Європі вдасться дотиснути Білорусь, а Роман Протасевич знову буде на волі.
Затримання Протасевича: що відомо
- Після того, як літак посадили в аеропорту Мінська, силовики обшукали пасажирів та затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, водночас жодної вибухівки не знайшли.
- Мати активіста повідомляла, що він начебто у лікарні у важкому стані. Однак білоруська влада це спростувала та опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Однак на обличчі активіста виднілися сліди від побоїв.
- Згодом оприлюднили відео з допиту Софії Сапеги, яка "зізналася", що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію правоохоронців.