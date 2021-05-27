Організації із захисту прав у Білорусі наголосили, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися з численними порушеннями та фальсифікаціями. Світова спільнота не визнала їх демократичними та вільними.

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Правозахисники наголосили, що білоруси вийшли на мирні протести, які не становили загрози для національної та громадської безпеки. Водночас спецпідрозділи МВС атакували людей та застосували до них зброю.

Підписали заяву 7 організацій:

Правозахисний центр "Весна";

"Правова ініціатива";

Центр правової трансформації Lawtrend;

Білоруський центр документації;

"Білоруський Гельсінський комітет";

Консультативний центр з питань сучасної міжнародної практики та їх впровадження у постійне право людини;

"Ініціатива FORB";

Білоруський дім прав людини імені Бориса Звозскова.

Історія Софії Сапеги

Софію Сапегу та її хлопця – ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича –затримали у Мінську 23 травня. Пара поверталася до Вільнюса з Греції на борту літака Ryanair.

Через начебто повідомлення про замінування літак примусово посадили у білоруській столиці. Однак з пасажирок розповіла, що Протасевич просив бортпровідника не робити цього. Блогер зізнався, що у Мінську його можуть вбити.

Перед затриманням Сапега встигла написати лише одне слово – "мама".

Мати дівчини Анна Дудич розповіла, що про долю доньки дізналася зі ЗМІ. За словами жінки, закохані "були на відпочинку, звичайна поїздка з молодою людиною, нічого за собою не тягне".

Згодом у мережі опублікували відеозвернення Сапеги. Дівчина зізналася, що начебто є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", яка публікує особисту інформацію правоохоронців.

Сапегу 25 травня взяли під варту на 2 місяці.

Зверніть увагу! Романа Протасевича визнали політв'язнем 24 травня.