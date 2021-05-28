Захисником громадянки Росії став Олександр Філанович. Перша зустріч адвоката із Романом Протасевичем відбулась 27 травня.

Детальніше До Романа Протасевича нарешті пустили адвокатку

Що розповів адвокат

Після зустрічі адвокат заявив, що Софія Сапега не втрачає бадьорість духу й сподівається на якомога скоріше розв'язання цієї ситуації.

Вона (Сапега – 24 канал) виглядає бадьорою й здоровою. За її словами, ніякого фізичного насильства до неї з моменту затримання не застосовували,

– зазначив Філінович.

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