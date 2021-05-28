Захисником громадянки Росії став Олександр Філанович. Перша зустріч адвоката із Романом Протасевичем відбулась 27 травня.
Детальніше До Романа Протасевича нарешті пустили адвокатку
Що розповів адвокат
Після зустрічі адвокат заявив, що Софія Сапега не втрачає бадьорість духу й сподівається на якомога скоріше розв'язання цієї ситуації.
Вона (Сапега – 24 канал) виглядає бадьорою й здоровою. За її словами, ніякого фізичного насильства до неї з моменту затримання не застосовували,
– зазначив Філінович.
Затримання та ув'язнення Софії Сапеги: головне
- У Мінську 23 травня позапланово та примусово приземлився літак, що летів рейсом із Афін у Вільнюс. На борту були, зокрема, засновник NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, що є громадянкою Росії. Їх затримали.
- Сапегу звинувачують у розпалюванні расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. Їй загрожує до 12 років ув'язнення.
- Росіянку 26 травня визнали політичним в'язнем режиму Олександра Лукашенка.
- 25 травня з'явилося відеозвернення, на якому вона зізналася, що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі".