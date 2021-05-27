Крім того, Сапезі інкримінують організацію порушення громадського порядку і масових заворушень. Загалом Сапега і Протасевич фігурують в трьох кримінальних справах.

До теми Софію Сапегу визнали політв'язнем

Справи проти Сапеги та Протасевича

Провадження стосуються серпневих протестів. Однак Сапега покинула Білорусь у середині серпня.

Організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок передбачає штраф, арешт, а також обмеження або позбавлення волі до 3 років. Інше провадження, до якого, на думку, слідства, причетні Протасевич та Сепега, це організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна або збройним опором представникам влади. Стаття передбачає 15 років ув'язнення. 25 травня Сапегу визнали підозрюваною у ще одній справі, за яким також проходить Протасевич. Це розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі, за яку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Останню статтю дівчині закидають як адміністратору каналу "Чорна книга Білорусі", який публікував особисті дані силовиків. Білоруські правоохоронці оприлюднили відео, на якому Сапега говорила на камеру, що вона редактор цього телеграм-каналу. Перед тим її допитав слідчий. Важливо, що адвоката Сапеги на допит не допустили.

Затримання Протасевича у Білорусі: що треба знати